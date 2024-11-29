Yılın son ÖGG sınavı yaklaşıyor: Özel Güvenlik 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Eğitimi sınavı ne zaman?

Yılın son ÖGG sınavı yaklaşıyor. Özel Güvenlik 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Eğitimi (ÖGG) sınavı aralık ayında gerçekleştirilecek. Sınav için hazırlıklarını yapan adaylar bir yandan da EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) tarafından paylaşılan takvimi inceliyor. ÖGG SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK? "Özel Güvenlik 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Eğitimi sınavı" 15 Aralık 2024 tarihinde uygulanacak.

ÖGG SINAVI SÜRESİYLE İLGİLİ BİLGİLER



Sınav süresi, silahlı sınava girecek kursiyerler için (100 adet genel soru + 25 adet silah bilgisi) 150 dakika, silahsız sınava girecek kursiyerler için (sadece 100 adet genel soru) 120 dakika, silah farkı sınavına girecek kursiyerler için (sadece 25 adet silah bilgisi) 30 dakikadır. Herhangi bir ek süre verilmeyecektir. Sınava giren adaylar ilk 30 dakika ve son 20 dakika içinde sınav salonunu terk edemeyeceklerdir.



Sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru sorulacaktır. Her bir soru bir puan olmak üzere

değerlendirme 100 puan üzerinden olacaktır. Soru grupları aynı olan adayların arka arkaya ve yan yana oturmalarına müsaade edilmeyecektir.



Silah farkı sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu sorulacaktır. Silah farkı eğitimi almış olan adaylar sadece silah bilgisi sorularını cevaplayacaktır. Değerlendirme her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacaktır.