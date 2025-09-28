Yıllar sonra bir araya gelmişlerdi: Halı sahada acı olay

Adıyaman'da bir kişi halı sahada geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul'dan Adıyaman'a gelen ve burada yıllar sonra arkadaşlarıyla kent merkezindeki bir halı sahada bir araya gelen 44 yaşındaki Tekin Alp Tekin, maçın ortalarında bir anda yere yığıldı.

Durumu fark eden arkadaşları sağlık ekiplerine bilgi vererek Tekin Alp Tekin'e müdahale etmeye çalıştı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Tekin Alp Tekin, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Tekin Alp Tekin yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Tekin Alp Tekin’in yakın bir zaman önce ağabeyinin de kalp krizinden yaşamını yitirdiği öğrenildi.