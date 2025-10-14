Yıllar sonra JASAT peşlerine düştü: 10 ve 18 yıllık cinayet dosyası aydınlatıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 10 ve 18 yıllık iki cinayet dosyasının aydınlatıldığını duyurdu.



9 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde bir mağarada tanınmayacak halde bir ceset bulunduğunu dile getiren Yerlikaya, yapılan çalışmalar sonucu maktulün kimliğinin G.B. olduğunun belirlendiğini dile getirdi.



10 yıldır cinayetin failinin bulunamadığına işaret eden Yerlikaya, "Tam 10 yıl sonra JASAT ekiplerimiz yeni yöntemlerle tekrar bu cinayetin failinin peşine düştü. M.B. isimli erkek şüphelinin cinayeti işlediği tespit edildi." dedi.



Yerlikaya, şüphelinin yakalanarak adalete teslim edildiğine vurgu yaptı.



BALIKESİR



3 Nisan 2007 tarihinde Bandırma ilçesinde, Gönen Çayı içerisinde bir erkek cesedi bulunduğunu ve mevcut delillerden şüphelilere ulaşılamadığını dile getiren Yerlikaya, soruşturma kapsamında 2025 yılında özel bir ekip oluşturularak 6 aylık bir çalışma sonucu 6 şüphelinin teknik ve fiziki takibe alındığını açıkladı.



Cinayeti işlediği tespit edilen bir şüpheli, JASAT tarafından yakalandı.



Yerlikaya, paylaşımında "Bu kabine dönemimizde Jandarma Suç Araştırma Timlerimiz (JASAT) 10 yıldan uzun süredir aranan toplam 103 şahsı yakaladı." dedi.

