Yıllara meydan okuyan ahşap depo: Serendi

Seren sahibi Mustafa Yazıcı, yapının tamamen el işçiliğiyle, makine kullanılmadan yapıldığını belirterek, "Bu ahşap yapı Rize'den geldi. Eskiden mısır, fasulye gibi ürünleri saklamak için kullanılıyordu. Fare giremez, havadar yapısıyla erzaklar bozulmadan korunabiliyor. Şimdilerde fındık depoluyoruz" dedi.

Yaklaşık bir buçuk asırlık tarihiyle bölgenin kültürel simgelerinden biri olan serendinin artık çok az bulunduğunu ifade eden Yazıcı, "Tam olarak kaç yıllık olduğunu bilmiyoruz ama dedelerimizden duyduğumuza göre 150 yıldan fazla geçmişi var. Bazen yabancılar da görmeye geliyor. Belediyemiz de bu yapıyı videoya çekerek kültür varlıkları listesine almıştı. Atalarımızdan bize yadigâr olarak koruyoruz" diye konuştu.