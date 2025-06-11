Yıllardır aranan FETÖ'cü yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunan F.Ç.’nin, Çekmeköy Güngören Mahallesi’nde yaşadığını tespit etti.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, 4 Haziran’da şüpheliye ait olduğu tespit edilen adrese baskın düzenledi.

Operasyonda 8 yıldır firari olarak aranan F.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

F.Ç.’nin İçişleri Bakanlığı'na bağlı Kamu Düzeni ve Güvenlik Müsteşarlığı'nda uzman olarak görev yaptığı, 8 sene önce FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle ihraç edildiği ve hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 5 Haziran’da adliyeye sevk edilen F.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.