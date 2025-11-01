Yıllardır minibüste yaşayan yaşlı adamın hazin sonu

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi Nakliyeciler Sitesi önündeki boş alana çektiği minibüste yedi yıldır yaşayan Dursun Ali Ermiş'in (74) dışarıya çıkmadığını fark eden mahalleli, polisi arayıp ihbarda bulundu.

Sabah saatlerinde bölgeye sevk edilen polis ekibi, kilitli olan minibüsün kapısını açınca, yaşlı adamı hareketsiz halde yatarken buldu.

Sağlık görevlileri Ermiş’in hayatını kaybettiğini belirledi. Ermiş’in ilk belirlemelere göre minibüsün içerisinde ısınmak için yaktığı piknik tüpünden zehirlendiği tespit edildi.

Yaşlı adamın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için hastaneye götürüldü.

BİR OĞLUNU KAZADA, DİĞER OĞLUNU BIÇAKLI KAVGADA KAYBETMİŞ

Dursun Ali Ermiş’in minibüste yaşadığı mahallede evinin olduğu, 2006 yılında iki oğlundan birisinin trafik kazasında, diğerinin ise kavgada bıçaklanma sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

Ermiş'in mahalledeki vatandaşların yardımıyla hayatını sürdürdüğü öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.