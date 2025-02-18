Yıllık kart aidat borcu yalanıyla 18 kişi dolandırıldı

18 kişi dolandırıcıların yeni adresi oldu.



Bursa'nın Keles ilçesinde yaşayan M.K., kendisini cep telefonundan arayıp banka müşteri temsilcisi olarak tanıtan kişinin, kredi kartının birikmiş yıllık aidatı olduğunu söyleyince oğlu K.S.K.'ye haber verdi.

K.S.K., babasına verilen hesap numarasına 427 bin TL yatırdı. Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan K.S.K. polis merkezine giderek şikayetçi oldu. İhbarla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.



4 AYLIK ÇALIŞMA İLE 17 MAĞDURA ULAŞILDI



Ekipler, yaklaşık 4 aylık çalışmanın ardından 17 mağdura daha ulaştı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Keles Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 14 Şubat’ta Bursa merkezli İstanbul, İzmir, Mardin, Antalya, Mersin, Kars’ta eş zamanlı operasyon düzenledi.

E.T. (33), Y.T. (26), F.C. (27), M.D. (25) Ö.F.E. (25), E.C.B. (26), E.B. (25), S.K. (30) ve E.Ş. (26) isimli şüpheliler yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bir adet 9 milimetre ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 100 adet tabancaya ait fişek, 200 adet tüfeklere ait kartuş, 24 adet cep telefonu, 9 adet laptop, çok sayıda banka kartı ve SIM kart ele geçirildi.

Mağdurları toplamda 2 milyon 500 bin lira dolandırdıkları belirlenen şüpheliler, işlemleri sonrası "Nitelikli dolandırıcılık'" suçundan tutuklandı.