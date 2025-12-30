Yılmaz Büyükerşen siyaseti bıraktı

Eskişehir'de 25 yıl belediye başkanlığı yapan, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden CHP'den aday gösterilmeyen Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen (88) siyaseti bıraktı.

Büyükerşen, Mihalıççık Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Yunus Emre Onur Ödülleri"nde "Onur Ödülü"ne layık görüldü.

Atatürk Kültür Merkezi’ndeki törende ödülünü alan Yılmaz Büyükerşen, aktif siyaseti bıraktığını açıkladı.

"SİYASETEN KENDİMİ EMEKLİ ETTİĞİMİ DUYURUYORUM"

Büyükerşen şöyle konuştu:

"Bugüne kadar sizlere akademisyen ve yerel siyasetçi olarak hizmet veren hocanız olarak şu andan itibaren siyaseten kendimi emekli ettiğimi duyuruyorum. Atatürk ve Yunus Emre sevgisi olan hocanız sıfatıyla sizler arasında ömrümün kalan kısmını böyle tamamlama dileğimi beyan ediyorum."

YENİDEN ADAY GÖSTERİLMEMİŞTİ

Eskişehir’de 25 yıl belediye başkanlığı yapan Yılmaz Büyükerşen, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden CHP’den aday gösterilmedi.

Büyükerşen yerine aday gösterilen Ayşe Ünlüce, seçimleri kazanarak kentin ilk kadın belediye başkanı olurken, Büyükerşen CHP’li belediyelerin ortak projelerinin genel koordinatörlüğü görevine getirilmişti.