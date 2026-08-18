Yılmaz Büyükerşen'in acı günü

Eski Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen 'in kardeşi Güzin Büyükerşen hayatını kaybetti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Büyükerşen, "Kıymetli kardeşim Güzin Büyükerşen’i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim." dedi.

Büyükerşen paylaşımına şöyle devam etti:

"Hayatım boyunca sevgisini ve varlığını daima yanımda hissettiğim sevgili kardeşime Allah’tan rahmet; ailemize, yakınlarımıza ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum."

ÜNLÜCE'DEN TAZİYE MESAJI

Mevcut Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce de sosyal medya hesabından Büyükerşen için taziye mesajı paylaştı.

Ünlüce, "Kıymetli Hocamız Yılmaz Büyükerşen’in sevgili kardeşi Güzin Büyükerşen’i kaybetmenin acısını yaşıyoruz." ifadelerini kullanıp Büyükerşen ailesine başsağlığı diledi.