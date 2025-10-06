Yılmaz Tunç: Duruşma en fazla 2 ay ertelenecek
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargılama süreçlerinin hızlanacağını açıklayarak duruşmaların en fazla 2 ay erteleneceğini, temyiz ve istinaf incelemelerinin ise en geç 6 ayda sonuçlandırılacağını açıkladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargılama süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Sabah gazetesine konuşan Tunç, "Adaletin zamanında tecellisi için hem sahada hem de reform masasında çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
EN GEÇ 6 AYDA SONUÇLANACAK
Tunç, yargıda reform hedefleri kapsamında temyiz ve istinaf incelemelerinin en geç 6 ayda sonuçlandırılacağını belirtti.
Duruşmaların en fazla 2 ay ertelenebileceğine dikkat çeken Adalet Bakanı, "Makul sürede yargılanma ilkesini takip için özel birimler oluşturulacak. Makul sürede yargılanma hakkını güvence altına almak için hem yapısal hem teknik önlemleri devreye alıyoruz." dedi.
- Etiketler :
- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
- İstinaf
- Mahkeme