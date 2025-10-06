Yılmaz Tunç: Duruşma en fazla 2 ay ertelenecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargılama süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Sabah gazetesine konuşan Tunç, "Adaletin zamanında tecellisi için hem sahada hem de reform masasında çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

EN GEÇ 6 AYDA SONUÇLANACAK



Tunç, yargıda reform hedefleri kapsamında temyiz ve istinaf incelemelerinin en geç 6 ayda sonuçlandırılacağını belirtti.

Duruşmaların en fazla 2 ay ertelenebileceğine dikkat çeken Adalet Bakanı, "Makul sürede yargılanma ilkesini takip için özel birimler oluşturulacak. Makul sürede yargılanma hakkını güvence altına almak için hem yapısal hem teknik önlemleri devreye alıyoruz." dedi.