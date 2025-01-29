Yılmaz Tunç: Gazetecilik faaliyetiyle kimse gözaltına alınmaz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve program sunucusu Seda Selek hakkında bilirkişi ile yapılan röportajın yayınlanması nedeniyle başlatılan soruşturmayı değerlendi. Gazetecilik faaliyetinden dolayı kimsenin gözaltına alınmayacağını belirten Tunç, bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz yayınlandığını söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bilirkişi hakkındaki söylediği sözlere ilişkin "Kabul edilemez" olarak değerlendiren Tunç, "Sürekli polemiklerden hoşlanan bir kişilik." dedi.

Yılmaz Tunç: Gazetecilik faaliyetiyle kimse gözaltına alınmaz
3 gazeteci ifade verdi: Savcı Seda Selek ve Serhan Asker için adli kontrol talep etti

3 gazeteci ifade verdi: Savcı Seda Selek ve Serhan Asker için adli kontrol talep etti

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Son dakika haberi! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkında bilirkişiyi hedef gösterdiği gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Konuya ilişkin AK Parti grup toplantısı öncesi açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İmamoğlu'nun sözlerini "kabul edilemez" olarak değerlendirdi.

"İmamoğlu sürekli polemiklerden hoşlanan bir kişilik." ifadelerini kullanan Tunç, "Yakışıksız üsluplarla konuşmanın kimseye faydası yok. 16 milyon İstanbullunun sorumluluğunu kaldıramayan bir şahıs var." dedi.

GAZETECİLERİN GÖZALTINA ALINMASI

Bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz yayınlanması ve isminin açıklanmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve program sunucusu Seda Selek adliyeye sevk edildi.

Tunç, gazetecilik faaliyetiyle kimsenin gözaltına alınmayacağını ifade edip "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma var. Bilirkişi ile yapılan bir telefon görüşmesi var. Karşı tarafı görüşmesini izin almadan yayınlarsanız suç olur."

Tunç, yargının şeffaf bir şekilde işleyeceğini de dile getirdi.

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