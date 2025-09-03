Yılmaz Tunç: Kurultayla ilgili karar iptal davasını etkileyecek düzeyde

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesini değerlendirdi.



TRT Haber'e konuşan Tunç, yargı kararlarına saygı duyulması gerektiğini söyledi.



İl kongresi kararının, CHP kurultayının iptali istemiyle açılan davayı da etkileyecek düzeyde olduğunu dile getiren Tunç, "Kurultay'da maddi menfaatle delegelerin etkilendiği iddiası var. İspat şartı olduğu gerekçesiyle mahkemenin verdiği bir tedbir kararı var. İstanbul'da ve Ankara'da devam eden davalar da var. Her iki davada birbirini etkileyecek düzeyde." diye konuştu.



Bu kararın itiraza açık bir karar olduğunu yineden vurgulayan Tunç, "Kabul edilen kararlar için aynı mahkemeye başvurabilirler. Süreç devam ediyor. Mahkemenin vereceği kararlara uymak gerekiyor." dedi. Kararlara saygı duyulması gerektiğinin de altını çizen Tunç, "Bunları başlatanlar da CHP içindeki delegeler ve yönericiler." ifadelerini kullandı.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ifadelerini "talihsiz" olarak yorumlayan Tunç, "Mahkeme kararları eleştirilebilir. Neticede ortada bir yargı kararı var. O karara uyulması hukuk devletinin gereğidir." dedi.



NE OLMUŞTU?



İstanbul 45. Asliye Mahkemesi, CHP İstanbul il yönetimini görevden aldı.



Yerlerine Gürsel Tekin'in de arasında olduğu 5 kişilik geçici yönetim atandı. CHP yönetimi ise o karar sonrası Tekin'i partiden ihraç etti.



Aralarında Özgür Çelik, görevden alınan Beyoğlu ve Beşiktaş tutuklu belediye başkanları İnan Güney ve Rıza Akpolat'ın da olduğu 10 CHP'li için 3 yıla kadar hapis istenen iddianame de kabul edildi.

