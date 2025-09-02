Yılmaz Tunç: Soruşturmalar siyasi değil

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Bakan Tunç, CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarına ilişkin CHP Genel Başkanı Özel Özel'e tepki gösterdi.

Tunç, Özel'in "Yargılamalar siyasi" iddiasına sert tepki gösterdi.



Yılmaz Tunç'un açıklamaları şöyle:



BELEDİYELERE YÖNELİK SORUŞTURMA



Daha soruşturma başlar başlamaz hemen dosya ile ilgili beyanlarda bulundu. CHP lideri yargıyı etkilemekten kaçınmalı .Bunun bir adli soruşturma olmadığını siyasi soruşturma olduğunu kamuoyuna yansıtmaya çalıştı. Bunlar doğru değil.

İhbarlar neticesinde başlayan bir soruşturma. Soruşturma siyasi değil. Cumhuriyet savcıları görevlerini yapıyor. Tek kişi görev yapmıyor, yürüyen süreçler var.

Masumiyet karinesine önem veriyoruz. Elbette ki kararlar eleştirilebilir. Soruşturmanın seyrini beklemek zorundayız.

Baklava kutularından paralar çıktı. Herkes bunu gördü. Burada bir yolsuzluk varsa ve bu noktada değerlendirmesini kamuoyu yapacaktır. Yargıyı rahat bırakmak lazım. İddianame yazım süreci devam ediyor. Türkiye'de hak arama yolları sonuna kadar açık ve bunlar gerçekleşiyor. Türkiye'de ikili hukuk sistemi yoktur. Demokratik hukuk sistemi vardır.

Adalet Bakanlığı'ndan istenen soruşturma izni verilmektedir. Adalet sistemimizi yıpratmayan yönelik ibarelerden kaçınmak gerekir. Kapsamlı bir soruşturma. Çok sayıda şüpheli var. Tüm bunlar belli bir zaman alan hususlar. Sağlıklı bir soruşturma yürümesi hepimizin temennisi.

RABİA NAZ VATAN'IN ÖLÜMÜ



Aileye baş sağlığı diliyoruz. Yargının gündeminde bir konu. Çocukların korunması önemli. Burada adli bir soruşturma gerçekleşti. Karar kesinleşti. Meclis'te de araştırma komisyonu kurulmuştu. Aile AYM'ye başladı. AYM tazminata karar verdi. AYM'nin gerekçeleri önemli. Yeniden yargılamanın belli bir usulü var. AYM yeniden yargılamaya karar vermedi.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR



Kamuoyunda çokça tartışılan bir konu haline geldi. Çocukların yaşına uygun bir yargılamanın yapılması önemli. Bununla ilgili taslak çalışmamız var. 15-18 yaş arasının cezaları konusunda düzenleme lazım. Yaşa göre cezada indirimde kademelendirme söz konusu.