Yılmaz Tunç'tan DEM Parti'nin İmralı başvurusuna ilişkin yeni açıklama

Son dakika haberi! DEM Parti’nin terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan ile İmralı’da görüşmek için Adalet Bakanlığı’na yaptığı başvuru süreci devam ediyor.



26 Kasım'da verilen dilekçeye ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, başvuruyu aldıklarını vurgulayarak sürecin devam ettiğini dile getirdi.



Tunç, "Uygun bir gün belirleyeceğiz." dedi.

DEM PARTİ'NİN BAŞVURU SÜRECİ



Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında, “İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın bir an evvel yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz.” açıklamasında bulunmuştu.



Bahçeli’nin bu sözlerinin ardından 26 Kasım tarihinde DEM Parti, terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan’la İmralı’da görüşme yapabilmek için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştu.