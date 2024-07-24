Yılmaz Tunç'tan Tuğrul Türkeş'in Kavala ziyaretine ilişkin açıklama

AK Parti Milletvekili Tuğrul Türkeş'in Osman Kavala ve Gezi tutuklulularını ziyaret etmek istediğini açıklamıştı. Türkeş'in 19 Temmuz'da dilekçe verdiğini ifade eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, değerlendirme aşamasında olduklarını dile getirdi.

Yılmaz Tunç'tan Tuğrul Türkeş'in Kavala ziyaretine ilişkin açıklama
ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Haberi Görüntüle

Son dakika haberi! AK Parti Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş'in, Gezi Parkı davası hükümlüsü Osman Kavala'yı ziyaret için başvuruda bulunduğunun belirtilmesi üzerine Tunç, bu konuda 19 Temmuz'da dilekçe verildiğini, konunun değerlendirme aşamasında olduğunu aktardı.

Kavala'nın yeniden yargılanma başvurusunun İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince reddedildiğini, buna yönelik itirazın da İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmediğini ifade eden Tunç, bunun ardından kanun yararına bozma talebiyle Adalet Bakanlığına başvurulduğunu bildirdi.

Yeniden yargılanma talebinde, "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçunun parlamenter sistem döneminde olduğu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiği için suçun mağdurunun değiştiğine ilişkin gerekçe sunulduğunu anlatan Tunç, bu gerekçeyi uygun görmediklerini söyledi.

Yılmaz Tunç, "Gezi davasıyla ilgili istinaf ve Yargıtay incelemesinden geçerek kesinleşen durum söz konusu. Temyiz incelemesinden geçen kararlarla ilgili kanun yararına bozmaya gidilemiyor. Hem usul, hem esas bakımından uygun olmayan başvuru olarak değerlendirildi." diye konuştu.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

Öne Çıkan Video

Yelkende Fenerbahçe Doğuş başarısı

TÜRKİYE HABERLERİ

İki grup arasında çıkan kavgada belde belediye başkanı da yaralandı

İki grup arasında çıkan kavgada belde belediye başkanı da yaralandı

Tunceli Valiliği’nden eylem ve etkinliklere 5 gün kısıtlama

Tunceli Valiliği’nden eylem ve etkinliklere 5 gün kısıtlama

İzmir açıklarında göçmen hareketliği: 104 göçmen karaya çıkartıldı

İzmir açıklarında göçmen hareketliği: 104 göçmen karaya çıkartıldı

Sivas’ta refüje çarpan hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı

Sivas’ta refüje çarpan hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı

Ayvalık'ta tefeci operasyonu: 27 tutuklama

Ayvalık'ta tefeci operasyonu: 27 tutuklama

Traktör, oyun oynayan çocukların arasına daldı: 2 ölü, 2 yaralı

Traktör, oyun oynayan çocukların arasına daldı: 2 ölü, 2 yaralı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...