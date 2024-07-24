Yılmaz Tunç'tan Tuğrul Türkeş'in Kavala ziyaretine ilişkin açıklama

Son dakika haberi! AK Parti Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş'in, Gezi Parkı davası hükümlüsü Osman Kavala'yı ziyaret için başvuruda bulunduğunun belirtilmesi üzerine Tunç, bu konuda 19 Temmuz'da dilekçe verildiğini, konunun değerlendirme aşamasında olduğunu aktardı.

Kavala'nın yeniden yargılanma başvurusunun İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince reddedildiğini, buna yönelik itirazın da İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmediğini ifade eden Tunç, bunun ardından kanun yararına bozma talebiyle Adalet Bakanlığına başvurulduğunu bildirdi.



Yeniden yargılanma talebinde, "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçunun parlamenter sistem döneminde olduğu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiği için suçun mağdurunun değiştiğine ilişkin gerekçe sunulduğunu anlatan Tunç, bu gerekçeyi uygun görmediklerini söyledi.



Yılmaz Tunç, "Gezi davasıyla ilgili istinaf ve Yargıtay incelemesinden geçerek kesinleşen durum söz konusu. Temyiz incelemesinden geçen kararlarla ilgili kanun yararına bozmaya gidilemiyor. Hem usul, hem esas bakımından uygun olmayan başvuru olarak değerlendirildi." diye konuştu.

