Yılmaz Ulusoy kimdir? İş insanı Yılmaz Ulusoy kaç yaşında ve neden öldü?

İş insanı Yılmaz Ulusoy'un kim olduğu, sosyal medyada birçok kişi tarafından araştırılıyor. Pıhtı atması sebebiyle uzun süredir hastanede tedavi gören ve 23 Şubat'ta hayata gözlerini yuman Yılmaz Ulusoy'un hayatı hakkında bilgiler sorgulanıyor. Peki, Yılmaz Ulusoy kimdir?



YILMAZ ULUSOY KİMDİR?



Yılmaz Ulusoy, 1 Ocak 1941 yılında Of'ta dünyaya geldi. İş insanı ve spor yöneticisidir. Yılmaz Ulusoy Holding Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Lise eğitiminin ardından Ulusoy Holding'de çalışmaya başlamış, 1968 ve 1971 yılları arasında Samsunspor kulübünde başkanlık yapmıştır.



2008 yılında Ulusoy Holding'den ayrılan Yılmaz Ulusoy, kendini adını taşıyan Yılmaz Ulusoy Holding'i kurmuştur. 2012 yılında vefat eden Saffet Ulusoy'un kardeşidir.



Evli olan Ulusoy, üç çocuk babası olan Yılmaz Ulusoy 23 Şubat 2025'te 84 yaşında hayatını kaybetti.