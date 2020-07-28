Yılmaz Vural: Kendime gelemedim, beklemedeyim

Akhisarspor, TFF 1. Lig Play-Off yarı final rövanş maçında evinde Fatih Karagümrük'e 1-0 yenilerek Süper Lig'e dönme şansını kaybetti. Teknik Direktör Yılmaz Vural, duyguları ve kulüpteki geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

ntv.com.tr 28.07.2020 - 14:58

Yılmaz Vural: Kendime gelemedim, beklemedeyim

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Bir futbol seyyahı: Yılmaz Vural

Bir futbol seyyahı: Yılmaz Vural

1-0'lık mağlubiyetin ardından halen kendine gelemediğini söyleyen Yılmaz Vural, "Ben göreve geldikten sonra ligin en formda, en çok puan toplayan takımıydık. Koronavirüs salgını arası olmasaydı veya yalnız ara sonrası Altay maçı arifesinde yaşananları yaşamasak ilk 2'den çıkardık" diye konuştu.

"YÖNETİM KARAR VERMEDİ, BEKLEMEDEYİM"

"Ben ve 3 futbolcumun sahaya çıkamadığı o maçta takımdaki moral bozukluğuyla gelen mağlubiyet bize büyük yara açtı" diyen Vural, "O maçtan sonra 4'te 4 yaptık ancak ilk 2 hattını yakalayamadık. Play-Off'a da deplasmandaki 3-3'lük avantajla başlayıp final kapısını araladık ama rövanşta gol kaçırma yarışına girdik. Olmayınca olmuyor. Şu an Akhisarspor'la sözleşmem bitti. Kulübü olmayan bir teknik direktör konumundayım. Yönetim de henüz yeni sezonla ilgili karar vermedi. Beklemedeyim" dedi.

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