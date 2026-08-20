YİMER, 15 binden fazla kişinin kurtarılmasını sağladı

Göç İdaresi Başkanlığı Yabancılar İletişim Merkezi (YİMER 157) 11 yılda 27 milyondan fazla çağrıyı karşıladı.

11 yıl önce kurulan YİMER 157; Türkiye 'de bulunan yabancıların vize, ikamet izni, uluslararası koruma, geçici koruma ve gönüllü geri dönüş konularında hizmet sunuyor.

Çağrılar; Türkçe, İngilizce, Rusça, Arapça ve Farsça olmak üzere 5 dilde karşılanıyor.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanı Muhammet Selami Yazıcı "Biz YİMER 157 olarak 11 yılda 27 milyon 713 bin çağrı karşıladık. Bu çağrılarda toplam 42 milyon dakikalık görüşme gerçekleştirdik." dedi.

Yazıcı, yapay zeka destekli çözümlerle hizmetlerin daha etkin hale geleceğini de söyledi.

15 BİN 854 KİŞİNİN HAYATI KURTARILDI

YİMER'in acil yardım ve ihbar hattıysa 7 gün 24 saat boyunca aktif.

YİMER 157'nin bir diğer önemli görevinin acil yardım ve ihbar hizmeti olduğunu belirten Muhammet Selami Yazıcı, “YİMER 157'yi arayanlar 1'i tuşladığında acil yardım hattına hızlı bir şekilde ulaşabiliyor. Buradan düzensiz göçmenlerin kurtarılması, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, fuhşa zorlama, zorla çalıştırma, zorla tutulma, aile içi şiddet, tehdit, yasa dışı kalışlar, dolandırıcılık, kayıp ihbarları ve doğal afetler gibi birçok konuda ihbar alıyoruz.” dedi.

Ülkeye gelen her yabancının güvenli ve onurlu bir yaşam sürme hakkını güvence altına almak için acil durumlarda gelen ihbarları kolluk birimleriyle koordineli ve ivedi şekilde değerlendirdiklerini aktaran Yazıcı, “Bugüne kadar aldığımız 1030 acil yardım çağrısı sayesinde 15 bin 854 kişinin hayatı kurtarıldı. Bu bizim için sadece bir rakam değil. Her birinin arkasında bir insan hayatı var.” diye konuştu.