Yine açık kapı faciası: 38 gün sonra yaşamını yitirdi

Kayseri’de otobüsün açık kapısından düşen adam, 38 gün sonra yaşamını yitirdi.



Kaza, 27 Eylül günü Melikgazi’de meydana geldi.



Şükrü Özcan, Y.A. yönetimindeki Eğribucak seferini yapan özel halk otobüsüne bindikten bir süre sonra açık olan kapıdan düştü.



Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Şükrü Özcan, Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.