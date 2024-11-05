Yine açık kapı faciası: 38 gün sonra yaşamını yitirdi
Kayseri’de ani fren yapan otobüste dengesini kaybeden adam, otobüsün açık kapısından düşerek yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan Şükrü Özcan isimli adam, kazadan 38 gün sonra yaşamını yitirdi.
Kayseri’de otobüsün açık kapısından düşen adam, 38 gün sonra yaşamını yitirdi.
Kaza, 27 Eylül günü Melikgazi’de meydana geldi.
Şükrü Özcan, Y.A. yönetimindeki Eğribucak seferini yapan özel halk otobüsüne bindikten bir süre sonra açık olan kapıdan düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Şükrü Özcan, Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Özcan, tedaviye alındı.
Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Özcan, 38 gün süren yaşam mücadelesini, dün yaşamını yitirdi.
Özcan’ın cenazesi, yakınları tarafından teslim alınıp, Hulusi Akar Camisi’ne getirildi.
Özcan, kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.
Halk otobüsünün şoförü Y.A.’nın olay günü gözaltına alındığı, ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
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