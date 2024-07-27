Yine asansör faciası: 4 yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesinde bir binanın 4’üncü katından düşen asansördeki biri çocuk, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yine asansör faciası: 4 yaralı

Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'ndeki Erkan 3 Apartmanı’nda asansör, henüz bilinmeyen bir nedenle 4’üncü kattan yere çakıldı.

Bu sırada asansörde bulunan Selma Ü. (40), Zahir Ç. (32) ve Zelal Ü. (12) yaralandı.

İhbar üzerine adrese sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla asansörden çıkarılarak, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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