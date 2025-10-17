Yine Heimlick manevrası kurtardı: Nefes borusuna yiyecek kaçan öğrenci, öğretmenin müdahalesiyle kurtuldu
Erzurum’da bir okulda öğretmen, uyguladığı Heimlich manevrası ile nefes borusuna yiyecek kaçan öğrencinin hayatını kurtardı.
Edinilen bilgilere göre, 23 Temmuz Ortaokulu’nda koridorda nöbetçi öğretmen, nefes almakta zorlanan öğrenciyi fark ederek hızla müdahale etti.
Öğretmenin yaptığı Heimlich manevrası sayesinde öğrenci kısa sürede nefes almaya başladı.
Yaşananlar okulun güvenlik kamerasına da yansıdı.
Görüntülerde öğretmenin soğukkanlı şekilde yaptığı müdahaleyle öğrencinin nefes almaya başladığı anlar yer aldı.
