Yine kavrulduk: 48.2 derece
Dün hava sıcaklıkları yurt genelinde yine normallerin üzerindeydi. 24 kentte termometreler, 40 derece ve üzerine çıktı. Rekor ise 48.2 dereceyle Osmaniye Sumbas'ta kayda geçti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, sıcaklıklar bu hafta da mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.
Dün 24 kentte sıcaklık 40-48,2 derece aralığını gördü.
Dünün en yüksek sıcaklığı Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 48.2 derece ölçüldü.
Burayı 47.7'yle Adana Kozan ve 46.7'yle Hatay Kırıkhan izledi.
40 derecenin üzerini gören il ve ilçeler şöyle:
Osmaniye Sumbas: 48.2
Adana Kozan: 47.7
Hatay Kırıkhan: 46.7
Şırnak Cizre: 46.3
Eskişehir Sarıcakaya: 46
Mardin Kızıltepe: 45.6
Antalya Manavgat: 44.9
Mersin Mut: 44.8
Şanlıurfa Birecik: 44.6
Siirt Kurtalan: 44.5
Diyarbakır Silvan: 44.3
Gaziantep İslahiye: 44.3
Kahramanmaraş Andırın: 44
Kilis il merkezi: 43.6
Burdur Bucak: 43.4
Batman Beşiri: 43.1
Bilecik İnhisar: 43.1
Adıyaman Besni: 42.5
Aydın Karpuzlu: 42.2
Karaman il merkezi: 41.9
Karabük il merkezi: 40.9
Kütahya Gediz: 40.5
Afyonkarahisar Evciler: 40.2
Isparta Gönen: 40.2
- Etiketler :
- Haberler -
- Osmaniye Sumbas
- Aşırı Sıcak
- Sıcak Hava