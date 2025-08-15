Yine kavrulduk: 48.2 derece

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, sıcaklıklar bu hafta da mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

Dün 24 kentte sıcaklık 40-48,2 derece aralığını gördü.



Dünün en yüksek sıcaklığı Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 48.2 derece ölçüldü.



Burayı 47.7'yle Adana Kozan ve 46.7'yle Hatay Kırıkhan izledi.



40 derecenin üzerini gören il ve ilçeler şöyle:



Osmaniye Sumbas: 48.2



Adana Kozan: 47.7



Hatay Kırıkhan: 46.7



Şırnak Cizre: 46.3



Eskişehir Sarıcakaya: 46



Mardin Kızıltepe: 45.6



Antalya Manavgat: 44.9



Mersin Mut: 44.8



Şanlıurfa Birecik: 44.6



Siirt Kurtalan: 44.5



Diyarbakır Silvan: 44.3



Gaziantep İslahiye: 44.3



Kahramanmaraş Andırın: 44



Kilis il merkezi: 43.6

Burdur Bucak: 43.4



Batman Beşiri: 43.1



Bilecik İnhisar: 43.1



Adıyaman Besni: 42.5



Aydın Karpuzlu: 42.2



Karaman il merkezi: 41.9



Karabük il merkezi: 40.9



Kütahya Gediz: 40.5



Afyonkarahisar Evciler: 40.2



Isparta Gönen: 40.2