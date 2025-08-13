Yine kavrulduk: Rekor Adana İmamoğlu'nda

Dün 22 ilde termometreler, 40 derece ve üzerini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, hava sıcaklıkları bu hafta da mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.



Günün en yüksek sıcaklığı rekoru ise 45.9 dereceyle Adana'nın İmamoğlu ilçesinde kırıldı.



CİZRE, KIRIKHAN, MANAVGAT

İmamoğlu'nu Şırnak Cizre 45.5, Hatay Kırıkhan 45.4 ve Antalyan Manavgat 45.3 dereceyle takip etti.



Sıcaklıkların 40 derecenin üzerinde gösterdiği il ve ilçeler şöyle:

- Adana İmamoğlu: 45.9



- Şırnak Cizre: 45.5



- Hatay Kırıkhan: 45.4



- Antalya Manavgat: 45.3



- Osmaniye Sumbas: 45.1



- Aydın Nazilli: 45

- İzmir Tire: 44.6



- Şanlıurfa Birecik: 44.6



- Mardin Dargeçit: 44.4



- Burdur Bucak: 44.3



- Kilis Elbeyli: 44



- Denizli Sarayköy: 44.3



- Muğla Yatağan: 42.9



- Kahramanmaraş Andırın: 42.6



- Manisa Köprübaşı: 42.6



- Mersin Mezitli: 42.4



- Siirt Kurtalan: 42.3



- Balıkesir Edremit: 41.6



- Adıyaman il merkezi: 41.4



- Diyarbakır Sur: 41.2



- Uşak Eşme: 40.9

- Eskişehir Sarıcakaya: 40.6