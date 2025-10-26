Yine motosikletli saldırı: Eğlence mekanını kurşunladılar

Ankara'da bir işyerine silahlı saldırı düzenlendi.

Olay gece yarısı Yenimahalle ilçesine bağlı Beştepe mahallesinde meydana geldi. Plakasız motosikletle Armada Hayat Sokağı'ndaki bir eğlence mekanına giden 2 kişi silahla ateş edip kaçtı.

Saldırıda yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Tanıkların ifadesine başvurup çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.