YK Enerji: 15 bin kişi geçimini sağlıyor

Muğla'daki Yeniköy ve Kemerköy termik santralleri, maden sahasının ağaç kesilerek genişletilmek istenmesine yönelik tepkilerle gündeme gelmişti.



YK Enerji Şirketi konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, sosyal medyada ve bazı sivil toplum kuruluşları tarafından gerçeği yansıtmayan iddiaların ortaya atıldığı belirtildi. Yeniköy Kemerköy Santralleri'nin Güney Ege’de kullanılan elektriğin yaklaşık yüzde 62’sini karşıladığına dikkat çekildi.



Açıklamada, çoğunluğu bölge halkından 3 bin 100 kişinin santralde istihdam edildiği ve 15 bin kişinin dolaylı olarak geçimini sağladığı belirtildi. Akbelen ormanı'nın yüzde 93’ünün endüstriyel odun üretimi, yüzde 7’sinin ise odun dışı ürün olarak planlanmış alan olduğu vurgulandı.

