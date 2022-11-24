YKS 2023 tarihi açıklandı: Üniversite sınavı başvuruları ne zaman?

2023-YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT), Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT) sınavı için tarihler belli oldu. ÖSYM'nin internet sitesinden açıklanan sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları haziran ayında gerçekleştirilecek.

Buna göre; YKS sınavları 17-18 Haziran 2023'de yapılacak.17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

YKS 2023 başvuruları ne zaman?



YKS başvuruları bu yıl 9 Şubat 2023 - 6 Mart 2023 tarihleri arasında alınacak. Sınava katılım sağlayacak olan adaylar, 2023 kılavuzunu inceleyerek başvurularını gerçekleştirebilecek.





Adaylar başvurularını, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecekler.