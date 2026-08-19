YKS belgesini paylaşanlar dikkat! Kişisel verilerini çalınabilir

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) yerleştirme sonuçları dün açıklandı.

Birçok aday sevincini sosyal medyadan paylaşırken uzmanlar öğrencileri dolandırıcılık riskine karşı uyarıyor.

Uzmanlara göre, paylaşılan sonuç sayfası dolandırıcıların ilgisini çekiyor. Sayfada kişisel bilgilerin olduğuna işaret eden yetkililer, o veriler üzerinden dolandırıcıların öğrencilerle iletişime geçtiğini vurguluyor.

AÇIK ŞEKİLDE PAYLAŞIMA DİKKAT!

NTV'ye değerlendirmelerde bulunan Bilişim Uzmanı Osman Demircan, sınav formunun içerisinde çok ciddi kişisel bilgilerin olduğuna dikkat çekti.

"Kişisel veriler açık bir şekilde paylaşılabiliyor." diye konuşan Demircan, "Bu durumda dolandırıcıların eline ciddi anlamda veri vermiş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Mağdurun dolandırıcılar tarafından bankacılık işlemi için aranabileceğini de vurgulayan Demircan, "Sigorta işlemleri için sizi arayabilirler. Kendilerini bankacı ve sigortacı olarak göstermek için sizin kişisel bilgilerinizi söyleyerek güven elde edebilirler." dedi.

Dolandırıcıların kazanılan yer ve bölüme göre de yöntem belirlediklerinin altını çizen Demircan, örnek vererek şöyle anlattı:

"Kütahya'da bir üniversite kazandıysanız kent ile ilgili verilebilecek burslar ya da öğrenci evleriyle ilgili ilanlar doğrudan size gönderilebilir. Bu da kişisel verilerinizle dolandırılmaya çalışıldığınızın en büyük ispatı."

NE YAPILMASI GEREKİYOR?

Demircan, adaylara karşı uyarılarını sürdürüp "Paylaştığımız sınav sonuçlarında olabildiğince adresle ilgili bölümlerin, T.C. kimlik numaramız gibi önemli kısımların kapalı olması gerekiyor. Verilerin kimseyle paylaşılmaması ilerleyen dönemlerde dolandırılma riskini de en aza indirgeyecektir." dedi.