YKS birincisi Ahmet Eren Özyurtseven'in tercihi belli oldu

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (2025-YKS) Türkiye birincisi olan Ahmet Eren Özyurtseven, Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümüne yerleşti.

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) sonuçlarına açıkladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından yapılan YKS-2025 TYT ve AYT sınavlarında, birincisi olan Gaziantep Nizip Fen Lisesi öğrencisi Ahmet Eren Özyurtseven'in kazandığı üniversite de belli oldu.

Öyurtseven'in tercihi, Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü oldu. 

KARDEŞİ DE LGS BİRİNCİSİ OLMUŞTU

Özyurtseven'in kardeşi Kerim Özyurtseven'in de LGS Türkiye birincileri arasında yer almıştı.

