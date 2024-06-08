YKS için yanlış okula geldiler! 2 öğrencinin yardımına polis yetişti

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2024 yılı YKS'nin ilk oturumu TYT, ülke genelinde olduğu gibi Karabük’te de saat 10.15’de başladı.



Saatler öncesinden sınava gireceği Karabük Üniversitesine gelen adaylar dolayısıyla araç yoğunluğu yaşandı. Bu yıl araçların üniversite geçişine izin verilmesi sonucu uzun araç kuyrukları nedeniyle bazı öğrencileri sınav merkezlerine motorize trafik ekipleri ve polis otoları ile yetiştirdi.



Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girmek için yaklaşık 800 kilometrelik uzaklıkta olan Antalya’dan geldikleri öğrenilen iki aday Karabük Üniversitesi Merkez Yerleşkesine geldiklerinde sınav yerlerinin Safranbolu’daki Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi olduğunu fark ettiler.



Büyük panik yaşayan öğrencilerin yardımına üniversite önünde bekleyen Trafik Şube Müdürü Aydemir Şahin yetişti. Şahin, öğrencileri ekip otosuna bindirirek vakit geçmeden Safranbolu ilçesindeki sınav merkezine yetiştirildi.



Dışarıda bekleyen bazı aileler çocukları için Kuran-ı Kerim okurken, sınav merkezlerine yakın yerlerdeki veliler bölgeden uzaklaştırıldı.