YKS şampiyonu Nizip'ten çıktı
2025 YKS sonuçları açıklandı. Temel Yeterlilik Testi'nde Nizip Fen Lisesi'nden Ahmet Eren Özyurtseven birinci oldu. Özyurtseven sayısal alanının da şampiyonu olurken, eşit ağırlık ve sözelde ise Bursa Özel Tan Fen Lisesi'nden Muhammed İsmail Kuşat ilk sırayı aldı.
2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçlarıyla birlikte şampiyonlar da açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şampiyonların da isimlerini duyurdu.
TYT BİRİNCİSİ GAZİANTEP'TEN
Buna göre 2025 YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) birincisi Gaziantep Nizip Fen Lisesi'nden Ahmet Eren Özyurtseven oldu.
Ahmet Eren Özyurtseven TYT'nin sayısal alanında da şampiyon oldu.
"ÇOK MUTLUYUM"
Birinci olmasının mutluluğunu yaşayan Özyurtseven "Sabah heyecanla uyandım. AYT ve TYT'de birinci olduğumu gördüm. Bilgisayar mühendisliği düşünüyorum. Koç Üniversitesi veya Bilkent Üniversitesi'ni düşünüyorum." dedi.
Her zaman dikkatli çalıştığını sözlerine ekleyen Özyurtseven "Aile ve öğretmenlerime çok teşekkür ederim." diye konuştu.
KARDEŞİ DE LGS BİRİNCİSİ
Öte yandan, YKS-2025 Türkiye birincisi Ahmet Eren Özyurtseven'in kardeşi Kerim Özyurtseven'in de LGS Türkiye birincileri arasında yer aldığı öğrenildi. Türkiye birincisi 2 kardeş, birincilik sevinçlerini birbirlerine sarılarak yaşadı.
EŞİT AĞIRLIK VE SÖZEL BİRİNCİSİ
Eşit ağırlık ve sözel alanlarının birincisi ise Bursa Özel Tan Fen Lisesi'nden Muhammed İsmail Kuşat oldu.
YABANCI DİL ŞAMPİYONLARI
Yabancı Dil (YDT) teslerinde ise şampiyonlar şöyle sıralandı:
- İngilizce : Mehmet Sarak - Özel İzmir Bahçeşehir Koleji Ellinci YIl Fen ve Teknoloji Lisesi
- Almanca: Elif Yılmaz - İstanbul Erkek Lisesi
- Arapça: Abdulvahab Burro - Bursa Tofaş Fen Lisesi
- Fransızca: Arda Eren Kartal - Galatasaray Lisesi
- Rusça: Ediz Doğan Karakoç - Haydarpaşa Lİsesi
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