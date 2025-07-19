YKS şampiyonu Nizip'ten çıktı

2025 YKS sonuçları açıklandı. Temel Yeterlilik Testi'nde Nizip Fen Lisesi'nden Ahmet Eren Özyurtseven birinci oldu. Özyurtseven sayısal alanının da şampiyonu olurken, eşit ağırlık ve sözelde ise Bursa Özel Tan Fen Lisesi'nden Muhammed İsmail Kuşat ilk sırayı aldı.

YKS şampiyonu Nizip'ten çıktı

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın () sonuçlarıyla birlikte şampiyonlar da açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şampiyonların da isimlerini duyurdu.

BİRİNCİSİ GAZİANTEP'TEN

Buna göre 2025 Temel Yeterlilik Testi (TYT) birincisi Gaziantep Nizip Fen Lisesi'nden Ahmet Eren Özyurtseven oldu.

Ahmet Eren Özyurtseven TYT'nin sayısal alanında da şampiyon oldu.

"ÇOK MUTLUYUM"

Birinci olmasının mutluluğunu yaşayan Özyurtseven "Sabah heyecanla uyandım. AYT ve TYT'de birinci olduğumu gördüm. Bilgisayar mühendisliği düşünüyorum. Koç Üniversitesi veya Bilkent Üniversitesi'ni düşünüyorum." dedi.

Her zaman dikkatli çalıştığını sözlerine ekleyen Özyurtseven "Aile ve öğretmenlerime çok teşekkür ederim." diye konuştu.

KARDEŞİ DE LGS BİRİNCİSİ

Öte yandan, YKS-2025 birincisi Ahmet Eren Özyurtseven'in kardeşi Kerim Özyurtseven'in de LGS Türkiye birincileri arasında yer aldığı öğrenildi. Türkiye birincisi 2 kardeş, birincilik sevinçlerini birbirlerine sarılarak yaşadı.

YKS şampiyonu Nizip'ten çıktı - 1

EŞİT AĞIRLIK VE SÖZEL BİRİNCİSİ

Eşit ağırlık ve sözel alanlarının birincisi ise Bursa Özel Tan Fen Lisesi'nden Muhammed İsmail Kuşat oldu.

YABANCI DİL ŞAMPİYONLARI

Yabancı Dil (YDT) teslerinde ise şampiyonlar şöyle sıralandı:

- İngilizce : Mehmet Sarak - Özel İzmir Bahçeşehir Koleji Ellinci YIl Fen ve Teknoloji Lisesi

- Almanca: Elif Yılmaz - İstanbul Erkek Lisesi

- Arapça: Abdulvahab Burro - Bursa Tofaş Fen Lisesi

- Fransızca: Arda Eren Kartal - Galatasaray Lisesi

- Rusça: Ediz Doğan Karakoç - Haydarpaşa Lİsesi

YKS şampiyonu Nizip'ten çıktı - 2
YKS sonuçları açıklandı

YKS sonuçları açıklandı

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