YKS şampiyonu Nizip'ten çıktı

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçlarıyla birlikte şampiyonlar da açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şampiyonların da isimlerini duyurdu.



TYT BİRİNCİSİ GAZİANTEP'TEN

Buna göre 2025 YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) birincisi Gaziantep Nizip Fen Lisesi'nden Ahmet Eren Özyurtseven oldu.



Ahmet Eren Özyurtseven TYT'nin sayısal alanında da şampiyon oldu.

"ÇOK MUTLUYUM"

Birinci olmasının mutluluğunu yaşayan Özyurtseven "Sabah heyecanla uyandım. AYT ve TYT'de birinci olduğumu gördüm. Bilgisayar mühendisliği düşünüyorum. Koç Üniversitesi veya Bilkent Üniversitesi'ni düşünüyorum." dedi.

Her zaman dikkatli çalıştığını sözlerine ekleyen Özyurtseven "Aile ve öğretmenlerime çok teşekkür ederim." diye konuştu.



KARDEŞİ DE LGS BİRİNCİSİ



Öte yandan, YKS-2025 Türkiye birincisi Ahmet Eren Özyurtseven'in kardeşi Kerim Özyurtseven'in de LGS Türkiye birincileri arasında yer aldığı öğrenildi. Türkiye birincisi 2 kardeş, birincilik sevinçlerini birbirlerine sarılarak yaşadı.