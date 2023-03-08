YKS sınav ücreti ne kadar, başvuru ücreti hangi bankalara yatırılacak?

ÖSYM, YKS sınavıyla ilgili takvimi açıkladı. Sınav için başvurular bugün itibarıyla başlıyor, 23 Mart'a kadar sürecek. Sınavlar ise 17-18 Haziran'da yapılacak.



ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2023 YKS başvurularında "afet bölgesi" ilan edilen 11 il ve 1 ilçede ikamet eden, deprem sonrası başka il ve ilçelere göç eden adaylardan sınav ücreti alınmayacak.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?



2023 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan YKS’ye katılmak isteyen adaylar;



Sadece TYT'ye girecek adaylar 115 Lira,



TYT ile birlikte AYT veya YDT'den herhangi birine girmek isteyen adaylar 115 Lira,



TYT, AYT ve YDT'nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 345 Lira yatıracaklar.



