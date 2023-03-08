YKS sınav ücreti ne kadar, başvuru ücreti hangi bankalara yatırılacak?

ÖSYM, YKS sınavıyla ilgili takvimi açıkladı. Sınav için başvurular bugün itibarıyla başlıyor, 23 Mart'a kadar sürecek. Sınavlar ise 17-18 Haziran'da yapılacak.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2023 YKS başvurularında "afet bölgesi" ilan edilen 11 il ve 1 ilçede ikamet eden, deprem sonrası başka il ve ilçelere göç eden adaylardan sınav ücreti alınmayacak.
YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
2023 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan YKS’ye katılmak isteyen adaylar;
Sadece TYT'ye girecek adaylar 115 Lira,
TYT ile birlikte AYT veya YDT'den herhangi birine girmek isteyen adaylar 115 Lira,
TYT, AYT ve YDT'nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 345 Lira yatıracaklar.
YKS BAŞVURU ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı; Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)
ÜCRETİ YATIRMAYANLARIN BAŞVURULARI GEÇERSİZ OLACAK
ÖSYM başvuru ücretinin ödenmesi gerektiğine "Başvuru bilgilerinizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine girilmiş olması sınava başvuru için yeterli değildir. Sınav ücretini süresi içinde yatırmadığınız takdirde başvurunuz tamamlanmamış olacağından, sisteme girilmiş olan başvuru bilgileriniz geçersiz sayılacak ve işleme alınmayacaktır." sözleriyle diikat çekti.