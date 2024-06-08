YKS sınavına giren çocuklarını böyle beklediler! Okul kapısında dua ettiler

YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) bu sabah saat 10.15 itibarıyla başladı. Sınava girecek adaylar geç kalmamak için erkenden okul bahçelerinde toplanırken, bazı öğrenciler ise son anlarda okullara girebildi. Adayların büyük hayaller ve heyecan içerisinde ter döktükleri sınav saatlerinde, onları kapıda bekleyen aileleri de heyecanla çocuklarını bekledi. Okul önlerinde bekleyen bazı aileler çocukları için dua ederek, başarı temennilerinde bulundu.



“DUALARIM KIZIMLA VE BÜTÜN EMEK VEREN



Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaşayan Nuray Katırancı, sınava giren kızı İrem'i okul kapısı önünde dua ederek bekledi. Sınava girecekleri adrese telaş yapmadan güzel bir şekilde geldiklerini belirten Katırancı, “Bilecik Bozüyük'te oturuyoruz. Kızım 12'nci sınıf öğrencisi, onu sınava getirdik. İnşallah güzel sonuçlar alması için dua ediyoruz. Çoğu anne ve baba gibi bizim hayalimiz tıp fakültesi ama kızımız ODTÜ'de (Ortadoğu Teknik Üniversitesi) mühendislik okumak istiyor. Bakalım hakkımızda hayırlısı olsun, durumumuzu gelecek sonuçlara göre değerlendireceğiz. Aslında tahmin ettiğimizden daha az heyecanlıydık, normalde daha çok heyecanlı bir kızım vardır hatta benim için de aynı şey geçerlidir. Demek ki sürece gayet doğal alışmışız. Güzeldi, güzel bir şekilde sınava girdik. Bizim 3 kızımız var, ilk kızımız İrem. Bu güne kadar hep başarılı oldular inşallah bundan sonraki hayatlarında da başarılı olurlar. Kızıma destek olmak için Yasin-i Şerif Duası'nı okumaya başladım, Amme ve Tebareke Surelerini okudum. Ardından ise Fetih Suresi'ni okudum. Siz gelmeden önce Vakı'a Suresi'ni okuyordum, birazdan devam edeceğiz inşallah. Dualarım kızımla ve bütün emek veren çocuklarımızla. Dua ederken hiçbirini ayırmadım” dedi.



Sınava giren İrem Katırancı isimli öğrencinin babası ise şunları söyledi;



“Çocuklar bu zamana kadar çok emek sarf ettiler, bu ana kadar gayret ettiler. Emeklerinin karşılığını alırlar inşallah. Bütün çocuklara başarılar diliyorum.”



“FİKREN KALBEN HER TÜRLÜ DUAMIZI EDİYORUZ”



Çocuğunun sınavdan çıkmasını beklerken dua eden vatandaşlardan biri olan Ahmet Bekir, bu güne kadar güzel bir şekilde hazırlandıklarını söyledi. Sınav sonuçlarından umutlu olduğunu dile getiren Bekir, “İlk senemiz, hedefimiz İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi. Çocuğum çok iyi çalıştı. Zaten 9'uncu sınıftan beri çalışan bir öğrencidir. Aynı zamanda okulda da başarısı var, dersleri oldukça iyi. İnşallah sınav sonucunda da güzel netice alacağımızı umut ediyoruz. Bekliyoruz. Fikren kalben her türlü duamızı ediyoruz. Takdir Allah'tan. Sabah evden 08.35 sıralarında çıktık, çok yoğun trafik vardı. Bizim İlahiyat Fakültesi olduğu için binamız hemen girişteydi, mühendislik fakültesi taraflarını falan düşünemiyorum. Bütün öğrencilere sınavda başarılar dilerim. Allah herkesin gönlüne göre versin. İnşallah hedeflerindeki bölümleri kazanırlar. Bunu temenni ediyorum” şeklinde konuştu.