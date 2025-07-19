YKS sonuçları açıklandı

Milyonlarca genç ve ailelerinin beklediği haber geldi.

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Üniversite adayları sonuçları "ykssonuc.osym.gov.tr" internet adresinden öğrenebilecek.

TERCİHLER 30 TEMMUZ-11 AĞUSTOS'TA



Üniversitelere yerleşeceklerin eğitimlerini en güzel şekilde tamamlayacaklarına ve ülkede faydalı görevler üstleneceklerine inandığını vurgulayan Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih süreci başlıyor. 2025-YKS tercih işlemleri, 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tercih sürecinde adaylarımıza, ilgi alanları ve yeteneklerini dikkate almalarını, tercih edecekleri alanları iyi araştırmalarını, yayımlayacağımız kılavuzdan bölümlere ilişkin bilgileri dikkatlice okumalarını ve profesyonel destek almalarını tavsiye ediyorum. Yapacakları tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

439 BİN ADAY SINAVA GİRMEDİ



ÖSYM Başkanı Ersoy, Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) başvuran 2 milyon 560 bin 649 adaydan 2 milyon 351 bin 641'inin sınava katıldığına, 209 bin 8 adayın sınava girmediğine, Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) başvuran 1 milyon 721 bin 57 adaydan 1 milyon 549 bin 940 adayın sınava katıldığına, 171 bin 117 adayın ise sınava girmediğine işaret etti.

KADIN ADAYLARIN KATILIMI DAHA YÜKSEK

YDT'de ise sınava başvuran 215 bin 451 adaydan 156 bin 40'ının sınava katıldığına, 59 bin 411 adayın sınava girmediğine dikkati çeken Ersoy, şöyle devam etti:

"TYT'ye başvuran erkek adayların yüzde 90,19'u, TYT’ye başvuran kadın adayların yüzde 93,26'sı, AYT'ye başvuran erkek adayların yüzde 87,48'i, AYT'ye başvuran kadın adayların yüzde 92,12'si ve YDT'ye başvuran erkek adayların yüzde 66,11'i, YDT'ye başvuran kadın adayların yüzde 76,86'sı oturumlara katıldı. Tüm testlerde kadın adayların erkek adaylara göre sınava katılım oranı daha yüksek oldu."

İPTAL EDİLEN SORU YOK

Ersoy, 2025-YKS'de üç oturumda uygulanan testlerde toplam 680 soru sorulduğunu, iptal edilen sorunun olmadığını da ifade etti.

Oturumlara ilişkin doğru cevap sayısı ortalamalarını paylaşan ÖSYM Başkanı Ersoy'un veridği bilgilere göre TYT'de ortaöğretim son sınıf öğrencilerinin doğru cevap sayısı ortalamaları şöyle:

- Türkçe (40 soru) testinde 21,707,



- Sosyal bilimler (20 soru) testinde 9,722,



- Temel matematik (40 soru) testinde 6,648



- Fen bilimleri (20 soru) testinde 4,606.



TÜRKÇEDE KADIN, MATEMATİK, FEN VE SOSYALDE ERKEKLER ÖNDE

Ersoy, TYT'deki Türkçe testinde kadın adayların doğru cevap sayısının ortalamasının erkek adaylara göre daha yüksek olduğunu, temel matematik, fen bilimleri ve sosyal bilimler testlerinde ise erkek adayların doğru cevap ortalamasının kadın adaylara göre daha yüksek olduğunu bildirdi.



AYT'deki 11 alt testten 8'inde erkek adayların ortalamasının, 3'ünde ise kadın adayların ortalamasının daha yüksek olduğunu aktaran Ersoy, YDT'de ise Arapça, Fransızca ve Rusça dillerinde kadın adayların, Almanca ve İngilizce'de ise erkek adayların ortalamasının daha yüksek sonuçlandığını kaydetti.

12 ADAY 550 VE ÜZERİNDE PUAN ALDI

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) yerleştirme puanlarına göre, Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) 14, sayısalda 57, sözelde 1, eşit ağırlıkta 4, dilde 12 aday 550 ve üstünde puan aldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2025-YKS sonuçlarına ilişkin sayısal verileri açıkladı.

Verilere göre, TYT'ye başvuran 2 milyon 560 bin 649 adaydan 209 bin 8'i, Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) başvuran 1 milyon 721 bin 57 adaydan 171 bin 117'si, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) başvuran 215 bin 451 adaydan 59 bin 411'i sınava katılmadı.

Katılanlardan, TYT oturumunda 244, AYT'de 57, YDT'de 10 olmak üzere 311 adayın sınavı geçersiz sayıldı.

YERLEŞTİRME PUANLARI

Ortaöğretim Başarı Puanı'nın sınav puanına eklenmesiyle hesaplanan 2025-YKS yerleştirme puanlarına göre, TYT'de 14, sayısalda 57, sözelde 1, eşit ağırlıkta 4, dilde 12 aday 550 ve üstünde puan aldı.

Ayrıca TYT'de 2 milyon 310 bin 579, sayısalda 1 milyon 291 bin 531, sözelde 1 milyon 174 bin 47, eşit ağırlıkta 1 milyon 494 bin 612, dilde 140 bin 657 adayın puanı 115 ve üstünde hesaplandı.