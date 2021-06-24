YKS'de en çok yapılan hatalar

Üniversiteye geçiş sınavı bu hafta sonu olacak.

Hafta sonu üniversiteye giriş için gerçekleşecek YKS'nin kuralları açıkladı. Adaylardan 1 saat 15 dakika önce salonda olmaları istendi. Ayrıca adayların sıralarına oturduktan sonra sınav süresince maskelerini çıkarabilecekleri belirtildi.



Bilfen Liseleri Rehberlik Bölüm Başkanı Sebahat Başusta ve Bilfen Bursa Liseleri Zümre Başkanı Ece Ürkünöz sınavda öğrencilerin en sık yaptığı hataları ve çözümlerini sınav öncesi öğrenci ve velileriyle paylaştı.

1. Psikolojik olarak hazır olun



“Sınavda tüm soruları cevaplamalıyım ve hata yapmamalıyım!” gibi kaygı yaratan düşünceler psikolojik hazırlığınızı olumsuz etkiler.



Çözüm: “Bütün yıl emek verdim, bildiğim bütün soruları doğru yanıtlamak için elimden geleni yapacağım!” düşüncesine yer vererek kendi kaygınızın yöneticisi olun.



2. Deneme sınavlarında deneyimlemiş olduğunuz ders çözüm sıranızı uygulayın



Sınav anında farklı bir dersten sınavı çözümlemeye başlama kararı almak sınav alışkanlıklarınızı uygulamanıza ve zamanı etkili kullanmaya engel olabilir.



Çözüm: Deneme sınavlarında deneyimlemiş olduğunuz ders çözüm sıranız sizin bir yıl boyunca deneyimleyip zamanı en iyi kullandığınızı tespit ettiğiniz, sizi başarıya götürecek sıradır.



3. Doğru zaman yönetimini benimseyin



Özellikle TYT’de her ders için ayrılması gereken sürenin unutulması sınavın yetişmemesine sebep olmaktadır.



Çözüm: Her ders için ne kadar zaman kullandığınızı deneme sınavlarından bilirsiniz. Bu süre dolduğunda o testten çıkın. Örneğin



Türkçe 40-45 dk



Sosyal 15 dk



Matematik 50-55 dk



Fen 15 dk gibi



4. Turlama tekniğini uygulayın



Zor sorulara fazla puan verileceği inancı ve geçilen soruda zihnin takılı kalması sınavdaki zaman yönetimine en çok zarar veren durumdur.



Çözüm: Sınav kolay, normal ve zor düzeydeki sorulardan oluşmaktadır. Cevabına kolayca ulaşılabilecek soruları öncelikli çözün ve zaman alıcı veya zor soruları ikinci tura bırakın.

5. Sınav anında işaret tekniğinden faydalanın



Turlama tekniğini kullanarak geçilen soruların yanına herhangi bir işaret konmaması o sorular tekrar gözden geçirilirken zaman kaybetmenize neden olur.



Çözüm: Boş bıraktığınız, okuyup anlamadığınız veya seçenekler arasında seçim yapamadığınız sorular için işaret sistemi geliştirin. Soruları tekrar gözden geçirirken hangi sorunun neresinde takıldığınızı bulup zamanınızı daha iyi kullanmış olursunuz.



6. Uzun sorulardan korkmayın



Uzun veya karmaşık görünen sorulara hiç bakmamak veya yapamama kaygısı ile okumayı yarıda bırakmak test tekniği açısından son derece hatalı bir tutumdur Çözüm: Sınavdaki soruların güçlük derecelerini belirleyen içerikleridir. Uzunlukları veya karmaşık görünmeleri değildir.



7. Sorunun mantığına göre hareket edin



Soru kökü anlaşılmadan cevabı düşünmeye çalışmak hızı düşürür. Zaman kazanmak için soruyu okumadan cevap şıklarına koşmak da hatalı bir tutumdur.



Çözüm: Her sorunun kendine has bir mantığı vardır. Örneğin, paragraf tipli sorularda paragraftan önce soru kökünün okunması paragrafın ikinci kez okunması zorunluluğunu önler.



8. Tüm seçenekleri okuyarak karar verin



Bütün seçenekleri okumadan doğru cevabı bulduğunuzu düşünerek soruyu yanıtlamak hatalı bir tutumdur.



Çözüm: Sorunun doğru cevabının okumadığınız diğer seçeneklerde olabileceğini göz önünde bulundurun.



9. Sorudaki ipuçlarını yakalayın



İnsan psikolojisi soru içindeki ifadeleri olumlu yönde algılamaya eğimlidir. Olumsuz bir ifadeyi olumlu olarak okumak soruyu veya cevabı hatalı düşünmenize neden olur.



Çözüm: Altı çizili veya kalın yazı karakterli ifadeleri (“değildir”, “söylenemez”, “olamaz”, “yanlıştır” vb.) çok dikkatli okuyun.



10. Optik formu doldururken tüm dikkatinizi verin



Sınavın optik forma kodlanması işlemini sınavın sonuna bırakmak oldukça hatalı bir stratejidir.



Çözüm: Her soru bitiminde doğru cevap bulunduktan sonra ya da sayfa bitiminde cevaplar optik forma kodlanmalıdır.



11. Cevabından emin olduğunuz soruları işaretleyin



Cevabı konusunda tereddüt ettiğiniz soruları gelişigüzel cevaplandırmak size zarar verir.



Çözüm: Cevaplarınızı optik forma kodlarken 4 yanlışın bir doğruyu götürdüğünü göz önünde bulundurun.



12. Soruya odaklanamadığınızı fark ettiğinizde zihninizi dinlendirin



Sınav esnasında dikkat ve konsantrasyonda azalma görülebilir. Yanlışların üst üste olduğu dakikalar, dikkat ve konsantrasyon eksikliğinin yaşandığı anlardır.



Çözüm: Bir bölümden diğer bölüme geçerken zaman kaybetmeden zihninizi ve bedeninizi dinlendiriniz. Gözlerinizi kapatarak derin nefes alabilir ve bu testin çok iyi geçeceği telkininde bulunabilirsiniz. Örneğin; kalemi bırakıp gözleri kapatmak suretiyle 5-10 saniye dinlenmek yararlı olabilir.



Bu uzun ve yorucu sınav maratonundan geriye kalanlar her zaman gösterdiğiniz çaba ve yaptığınız fedakârlıklar olacak. Unutmayın ki şimdi verdiğiniz emeklerin karşılığını alma zamanı!