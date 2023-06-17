YKS'de kalem, silgi, kalemtraş ve su verilecek mi? Sınava su ile giriliyor mu?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) dikkat edilmesi gereken hususlar kılavuzda paylaşıldı. Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına çanta, cüzdan, cep telefonu, kolye, küpe, yüzük, bilezik, kutu/şişe içerisinde ilaç vb. araç ve gereçlerle yasak. Peki, YKS'de (TYT, AYT, YDT) kalem, su, kalemtıraş ve silgi verilecek mi?
KALEM, SİLGİ VE KALEMTRAŞ VERİLECEK Mİ?
ÖSYM, yayınladığı kılavuzda kalem, silgi ve kalemtraş sorularına şu yanıt verdi:
Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş), şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.
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