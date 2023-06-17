YKS'de kalem, silgi, kalemtraş ve su verilecek mi? Sınava su ile giriliyor mu?

KALEM, SİLGİ VE KALEMTRAŞ VERİLECEK Mİ?

ÖSYM, yayınladığı kılavuzda kalem, silgi ve kalemtraş sorularına şu yanıt verdi:

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş), şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.