YKS'de yapay zekalı kopya: Sakladığı yer son anda fark edildi

Isparta'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) elektronik düzenekle birlikte yapay zeka kullanarak kopya çeken kişi yakalandı. Şüphelinin düzeneği ayakkabısının astarına yerleştirdiği tespit edilirken işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

YKS'de yapay zekalı kopya: Sakladığı yer son anda fark edildi
YKS soruları sızdırıldı iddiası: ÖSYM'den açıklama

YKS soruları sızdırıldı iddiası: ÖSYM'den açıklama

Haberi Görüntüle

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Haziran'da gerçekleştirilen TYT'ye katılan M.E.E.'nin hareketlerinden şüphelendi.

Polis, sınav esnasında salondan çıkarıldıkları M.E.E.'nin ayakkabısının iç astarında kopya düzenekleri olduğunu tespit etti.

Sınavda kopya çektiği belirlenen M.E.E.'nin yapılan üst aramasında router denilen ve internet bağlantısı sağlayan cihaz, kredi kartı görünümünde cep telefonu, düğme görünümü verilmiş kamera ve kulaklık ele geçirildi.

2 KİŞİ YAKALANDI

Şüphelinin router cihazıyla internet bağlantısı sağladığı, düğme görünümü verilmiş kameraya soruyu okutup yapay zekaya gönderdiği, yapay zekanın da sorunun çözümünü yapıp cevabı kredi kartı görünümündeki cep telefonu vasıtasıyla şüpheliye kulaklıkla ilettiği tespit edildi.

"6114 sayılı Ölçme ve Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmet Kanununa muhalefet" suçu kapsamında M.E.E. gözaltına alınırken, kendisine yardım ettiği belirlenen A.B. de yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E.E. tutuklandı, A.B. serbest bırakıldı.

YKS'de yapay zekalı kopya: Sakladığı yer son anda fark edildi - 1

ASTARI YIRTIP İÇERİSİNE YERLEŞTİRMİŞ

Şüphelinin sınav öncesi ayakkabısının astarını yırtarak elektronik düzeneği buraya yerleştirdiği, sınav salonuna girişteki kontrollerden bu şekilde geçtiği, içeri girdikten sonra da tuvalete giderek ayakkabısından çıkardığı düzeneği üzerine yerleştirdiği, kulağına da kulaklık taktığı tespit edildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD 10 Haziran tarihli son depremleri paylaştı)

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD 10 Haziran tarihli son depremleri paylaştı)

Ankara'da kuduz alarmı: Hastalıklı hayvanları şehre yönlendiren kişilere tutuklama talebi

Ankara'da kuduz alarmı: Hastalıklı hayvanları şehre yönlendiren kişilere tutuklama talebi

ÇAYKUR'dan fabrikaların baca dumanına ilişkin açıklama

ÇAYKUR'dan fabrikaların baca dumanına ilişkin açıklama

İBB Şehir Hatları’nda yaz tarifesi başlıyor

İBB Şehir Hatları’nda yaz tarifesi başlıyor

Muğla'da kamyonet, park halindeki TIR'a çarptı: 2 ölü

Muğla'da kamyonet, park halindeki TIR'a çarptı: 2 ölü

Türk Kızılay, kurban etinden günde 50 bin kişiye yemekle ulaştırıyor

Türk Kızılay, kurban etinden günde 50 bin kişiye yemekle ulaştırıyor

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...