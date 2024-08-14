YKS'yi kazanan 70 yaşındaki kasap tercih yapmadı

Kasap Necmettin Özkan, torununa teşvik olmak amacıyla bu yıl YKS 'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girdi ve yerleştirme puanıyla birlikte 220 puan aldı. Başarılı olduğu için büyük mutluluk yaşadığını söyleyen Özkan, sınava giren bir başka adayın önüne geçmemek için tercih yapmayacağını ifade etti.

VETERİNERLİK VE LABORANTLIK TERCİHİ YAPABİLİR



Sınava kendini denemek için girdiğini söyleyen Necmettin Özkan, laborantlık ve veteriner bölümlerinden tercih yapabilir durumda olduğunu belirterek, "Tercih yapmadım. 'Neden' dersen, gençlerden birinin puanın önüne geçip de okul hayatını etkilemek istemedim. Ama bundan sonra ara tercihler olursa niyetim var yapmaya. Ben 220 puan aldım. Şu an vaziyet böyle. Sadece kendimi denemek istedim. Güzel bir puan aldım. Başka bir kardeşimizin önüne geçmemek için tercih yapmadım. Yalnız, ara tercihler yapabilirim bu zaman diliminde" dedi.





