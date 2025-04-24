Yogi Kazım 105 yaşında yaşamını yitirdi

Adana'da felçi ve yatalak hastalara uyguladığı yöntemle şifa dağıttığını söyleyen Yogi Kazım lakaplı Kazım Gürbüz yaşamını yitirdi.

105 yaşındaki Gürbüz'ün ölüm haberini oğlu Zeki Ruşen Gürbüz verdi.

Gürbüz'ün cenazesi yarın öğle namazının ardından Adana'daki Şahinağa Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

YOGİ KAZIM KİMDİR?

Yogi Kazım, kendi yöntemleriyle bugüne kadar felçlilerden MS hastalarına, omurilik problemlerinden kas problemlerine birçok kişiye şifa dağıttığını söylüyordu.