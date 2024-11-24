Yoğun bakımda doktorlara saldırı: “Saldırı bizi engelledi, belki de annesi hayatta olabilirdi”

"BELKİ DE HAYATTA OLABİLİRDİ"



Doktor Mangır, saldırıya ilişkin çarpıcı bir gerçeği de açıkladı.



“Bizim üzüldüğümüz kendimize gelen zarar değil, hastaya 45 dakika boyunca müdahale etmemiz gerekiyordu ama daha 6’ncı dakikasında hasta yakını tarafından engellendik. Hastamız şu an belki hayatta olabilirdi.” diyen şöyle devam etti:



“Hastamız tekrar hayata dönebilirdi ancak her şeyden önce kendi annesinin canına kendi kastetmiş oldu. Biz sağlıklı bir şekilde sağlık dağıtmak istiyoruz. Böyle kendini bilmez 3-5 insanın canice ve magandaca tavırları yüzünden hem hastalarımızın canı tehlikeye düşüyor hem de kendi canımız tehlike içerisinde.



Her gün 06.00’da geliyorum, akşam eve gittiğimde hangi hastaya ne yapabilirim diye düşünüyorsam, herkesin aynı bilinçte olması gerekiyor.”