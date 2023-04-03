Yoğun bakımdaki babasının 10 milyon lirasını hesabına geçirdi

Yoğun bakımdayken banka hesaplarındaki 10 milyon TL'nin kaybolduğunu fark eden müteahhit M.B. (62), oğlu ile yeğeninin mobil bankacılık üzerinden şifresini değiştirip, parasını aldıklarını iddia etti.

Gölcük'te müteahhitlik yapan M.B., 15 gün rahatsızlanıp, yoğun bakıma kaldırıldı. 9 gün tedavi gördükten sonra taburcu edilen M.B., banka hesaplarındaki tüm paranın boşaltıldığını fark etti.

M.B., 10 milyon TL'sinin oğlu G.B. tarafından yeğeni F.A.'nın hesabına gönderildiğini tespit edince arayıp, parasını istedi.

Oğlundan olumsuz cevap aldığını iddia eden M.B., savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

"PARAYI ALMIŞLAR, ÖĞRENİNCE DÜNYAM YIKILDI"

Hastanede kaldığı dönemde cep telefonu dahil bütün eşyalarının eşine teslim edildiğini belirten M.B., bütün mobil bankacılık hesaplarının telefonunda açık olduğunu belirtti.

Oğlu G.B., yeğeni F.A. ile eşinden telefonunu aldığını ifade eden yaşlı adam, "Bütün hesaplarıma girerek tüm parayı parçalayıp, kendi hesaplarına geçirmişler. Bunu yoğun bakımdan çıkınca öğrendim. Öğrenince dünyam yıkıldı, tekrar yatağa düştüm. Şu an halen hastanede yatıyorum." dedi.

Parayı geri iade etmediklerini de söyleyen M.B., o paranın insanlardan inşaat karşılığı topladığı para olduğunu dile getirdi. "O para ile insanlara ev yapıp vereceğim. İnşaat henüz yarım vaziyette. Gidip savcılığa şikayetçi oldum." diye konuşan M.B., henüz bir işlem yapılmadığını da ifade etti.

"1 TANE LÜKS OTOMOBİL ALMIŞLAR"

Mobil bankacılık şifresini değiştirerek parayı aldıklarını söyleyen M.B., "Bu para ile bildiğim kadarıyla 1 tane lüks otomobil almışlar. Oğlum G.B., parayı benim hesabımdan yeğenim F.A.'nın hesabına atmış. Biz de o şekilde dava açtık. Bunların makbuzlarını çıkarıp, savcı beye verdik." dedi.

"Telefonumdaki mobil bankacılıktan 'şifremi unuttum' seçeneğine girerek, yeni şifre almışlar. Oğlum olduğu için bütün soruları da cevaplamış." diyen M.B., şöyle devam etti:

"Şifreyi değiştirip, paraları almışlar. Paranın hepsi zaten 3 aylık vadedeydi. Kimini 1 gün kala, kimini 3 gün kala vadesini bozup da almışlar."

