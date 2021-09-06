Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının yüzde 90'dan fazlası aşısız

Corona virüs nedeniyle yoğun bakımda yatanların büyük çoğunluğunu aşısızlar oluşturuyor.



Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) Genel Sekreteri ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meltem Taşbakan, yeni tip corona virüs nedeniyle yoğun bakımda yatanların yüzde 90'ından fazlasını aşısız hastalar olduğunu açıkladı.



Edirne'de bir etkinlikte konuşan Taşbakan, aşının, hastalığın ağır geçmesini ve ölümleri büyük oranda azalttığına dikkati çekti.

Hasta olanların ve hastalığı ağır geçirenlerin çoğunluğunun aşısız kişilerden oluştuğunu aktaran Taşbakan, şunları kaydetti:

"Hastanede yatan hastaların çok büyük bir kısmı aşısız kişiler ve tam aşısını tamamlamamış kişiler. Aşılı olan kişilerde de hastalık görülebiliyor ama bu çok hafif seyrediyor.

"AŞI ÖLÜMERİ ÇOK BÜYÜK ORANDA DÜŞÜRÜYOR"

Aşı tabii ki hastalığın oluşmasını yüzde yüz engellemiyor ancak yoğun bakıma yatışları, hastaneye yatışları ve ölümleri çok büyük oranda düşürüyor."



Taşbakan, Covid-19 salgınıyla mücadelede aşının en etkin silah olduğunu anımsattı.

AŞI ÇAĞRISI: SADECE KENDİMİZ İÇİN DEĞİL

Virüsten korunmak için herkese aşı olma çağrısında bulunan Taşbakan, "Sadece kendimiz için değil, çevremizdeki insanlar için aşı olmak zorundayız. Aşıdan kaçmamak ve kesinlikle başka bir yola sapmamak lazım. Maskemizi ve mesafemizi koruyacağız ama aşımızı da mutlaka olmak zorundayız" diye konuştu.