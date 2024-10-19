Yoğun bakımlar tehlikeli mi? Uzmanlardan uyarı: Hastaneler araştırılmalı

Yenidoğan çetesinin neden olduğu ölümlerin ardından kamuoyunda tedirginlik oluştu. Uzmanlar bu konuda bazı uyarılarda bulundu.

NTV yayınında açıklamalarda bulunan Türk Neonatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Esin Koç, "Yenidoğan yoğun bakım ünitelreinde bebekleri yatan bir sürü aile var. Bundan sonra yatacak olanlar var. Şimdi bu anne babalar geceleri nasıl uyuyacak? Endişelerini nasıl giderecekler? Onları ikna etmek daha zor."

"AİLELERİN TÜRK HEKİMLERİNE GÜVENMESİ ÇOK ÖNEMLİ"



En önemli tavsiye ise ailelerin doktorlara güvenmeye devam etmesi yönünde oldu. Uzmanlar yoğun bakım hakkında endişe edilmemesi gerektiği dile getiriyor.



Ailelerin böyle düşünüp bebeklerini erken taburcu etmek isteyebileceğine dikkat çeken Prof. Dr Esin Koç, "Aileler bebeklerini hastaneye yatırmak istemeyebilir. Burada ne yazık ki yine bizim bebeklerimiz zarar görecek. Ailelerin Türk hekimlerine güvenmesi çok önemli." diye konuştu.

BAŞVURMADAN ÖNCE HASTANELERİN ARAŞTIRILMASI ÖNERİLİYOR



Ailelere yönelik bir öneri de başvurmadan önce hastaneyi araştırmak.

Doğum yapılacak olan hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesi olup olmadığına mutlaka bakılması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Esin Koç, "Bence aileler bir otele giderken, restorana giderken araştırma yapıyorlarsa anneler, doğum yapacakları hastanelere giderken, riskli bir bebek doğabilir, aniden erken doğum olabilir. Yenidoğan yoğun bakım ünitesi var mı? Otelcilik hizmetlerinden ziyade bunlara da bakarlarsa çok faydalı olur ki ben yine ısrarla şunu söylüyorum Türkiye'deki hastanelerin çoğu son derece iyi."

Ailelerin güvenini sağlanması içinse en önemli görev yetkililere düşüyor.

Hastanelerin titizlikle denetlenmesinin önemine vurgu yapılıyor.



NEONATOLOJİ NEDİR?



Neonatoloji yenidoğan sağlığından sorumlu olan tıp branşıdır. Yenidoğan ünitesi olarak da adlandırılmaktadır. Neonatal sözcüğü doğumdan sonraki ilk dört haftayı doldurmamış yenidoğanı tanımlamaktadır. Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı branşına bağlı olan Neonatoloji dünyaya beklenenden daha erken doğan veya riskli sağlık sorunları bulunduran bebekler ile ilgilenmektedir.