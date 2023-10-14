Yoğun diplomasi trafiği sürüyor | Dışişleri Bakanı Fidan, Alman mevkidaşıyla Gazze’yi görüştü

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar 8’inci gününe girdi. Kara, hava ve denizden abluka altına alınan Gazze’ye yönelik bombardıman sürüyor. İsrail’in kara harekatı beklenirken, Türkiye’nin de yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret için gittiği Kahire’de Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüşme gerçekleştirdi.

Yoğun diplomasi trafiği sürüyor | Dışişleri Bakanı Fidan, Alman mevkidaşıyla Gazze’yi görüştü
Gazze’deki Anadolu Ajansı ekibine ulaşılamıyor

Gazze’deki Anadolu Ajansı ekibine ulaşılamıyor

Haberi Görüntüle

İsrail - Hamas çatışması, 8’inci gününde sürüyor.

Kara, hava ve denizden abluka altına alınan ’ye yönelik bombardıman aralıksız sürüyor.

İsrail’in Gazzelilere güneye gitmeleri için verdiği süre bu sabah saatlerinde doldu.

çevresinde İsrail tankları hazır beklerken, kara harekatının başlaması bekleniyor.

’NİN DİPLOMASI TRAFİĞİ SÜRÜYOR

Gazze’deki gelişmeler Ankara’nın da yakın takibinde.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret için gittiği Mısır’ın başkenti Kahire’de Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; görüşmede, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, Gazze’ye yönelik insani yardımlar ve Gazze’den tahliyeler görüşüldü.

Görüşmede aynı zamanda Ukrayna ve Karabağ’daki durum da ele alındı.

Bakan Fidan’ın, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşmesi de bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...