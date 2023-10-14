Yoğun diplomasi trafiği sürüyor | Dışişleri Bakanı Fidan, Alman mevkidaşıyla Gazze’yi görüştü

İsrail - Hamas çatışması, 8’inci gününde sürüyor.



Kara, hava ve denizden abluka altına alınan Gazze’ye yönelik bombardıman aralıksız sürüyor.



İsrail’in Gazzelilere güneye gitmeleri için verdiği süre bu sabah saatlerinde doldu.



Gazze çevresinde İsrail tankları hazır beklerken, kara harekatının başlaması bekleniyor.



TÜRKİYE’NİN DİPLOMASI TRAFİĞİ SÜRÜYOR



Gazze’deki gelişmeler Ankara’nın da yakın takibinde.



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret için gittiği Mısır’ın başkenti Kahire’de Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir görüşme gerçekleştirdi.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; görüşmede, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, Gazze’ye yönelik insani yardımlar ve Gazze’den tahliyeler görüşüldü.



Görüşmede aynı zamanda Ukrayna ve Karabağ’daki durum da ele alındı.



Bakan Fidan’ın, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşmesi de bekleniyor.