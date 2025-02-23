Yoğun kar nedeniyle Bolu Dağı büyük araçlara kapatıldı

Düzce’de akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sebebi ile Bolu Dağı geçişi büyük araçların geçişine kapatıldı.

Yoğun kar nedeniyle Bolu Dağı büyük araçlara kapatıldı

’de akşam saatlerinde yoğun tekrar başladı. Kısa sürede yollar karla kaplanınca Karayolları ve polis ekipleri de çalışmalarına başladı.

Özellikle Dağı bölgesinde araç geçişlerinde sorun yaşanmaması için çalışmalar hızlandırılırken, Bölge Trafik ekipleri ’nın Düzce girişinde büyük araçların geçişini durdurdu.

Karayolları ekiplerinin kar küreme çalışmaları hızla devam ediyor.

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