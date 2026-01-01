Yoğun kar yağışı nedeniyle iş yerinin çatısı çöktü

Batman'ın Sason ilçesinde bulunan bir mobilya dekorasyon atölyesinde, iki gündür aralıksız devam eden kar yağışı sonucu çatıda biriken karın ağırlığına dayanamayan yapı çöktü. Ç

ökme sırasında iş yerinde kimsenin bulunmaması nedeniyle olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Ancak atölyede maddi hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.