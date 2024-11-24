Yoğun kar yağışı Tokat-Sivas karayolunda ulaşımı zorlaştırdı

Çamlıbel Geçidi’nde yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Yoğun kar yağışı Tokat-Sivas karayolunda ulaşımı zorlaştırdı

Tokat-Sivas karayolunda bulunan Çamlıbel Geçidi, yoğun nedeniyle sürücülere zor anlar yaşattı.

Bazı vatandaşlar araçlarına zincir takmaya çalışırken, bazı tır sürücüleri kaygan yolda kontrolden çıkarak kaza yaptı.

Yolda kalan bazı araçlar ise ekiplerin yolu açması için bekledi. Kış lastiği uygun olmayan tırların geçişine izin verilmezken, Karayolları ekipleri yolu açık tutmak için aralıksız çalışıyor.

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