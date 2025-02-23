Yoğun kar yağışında yaylada mahsur kaldılar

İstanbul ve Kocaeli'den gelerek İnönü Yaylası'nda 4 gündür kamp yapan Ali İhsan S. (64), Enver M. (56) ve Talha A. (54), kar kalınlığının 2 metreyi aştığı bölgede mahsur kaldı.



Durumun bildirilmesi üzerine Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve Pamukova Belediyesi karla mücadele ekipleri harekete geçti.



Bölgeye intikal eden ekipler tarafından kurtarılan 3 kişi, Hüseyinli Mahallesi'ne getirildi.



Daha sonra hastanede sağlık kontrolünden geçen bu kişiler, kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür etti.

"YÜKSEK KESİMLERE ÇIKMAYIN"



Ekipler ise vatandaşları yoğun kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerdeki mahalle ve yaylalara çıkmamaları konusunda uyardı.