Yoğun sis kazaya neden oldu: İki araç çarpıştı

Siirt ve çevresinde etkili olan yoğun hayatı olumsuz etkiledi.  Sisten dolayı 2 araç çarpıştı.

Yoğun sis kazaya neden oldu: İki araç çarpıştı

Edinilen bilgilere göre kaza, Küçük Sanayi Sitesi Kavşağında meydana geldi.

Yoğun sisten dolayı görüş mesafesinin düşmesiyle sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı.

Kazada ölen veya yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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