Yoğun sis nedeniyle kapatılan Çanakkale Boğazı açıldı

Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine sabah saatlerinde kapatıldı.

Sabaha karşı boğaz açıklarında etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.



Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyurmuştu.



Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin saat 11.00 itibarıyla tekrar açıldı.

