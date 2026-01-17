Yoğun sisten göz gözü görmüyor. Uçak seferleri iptal edildi

Yüksekova'da yoğun sis etkili oluyor.

İlçe genelinde de sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran olumsuz hava nedeniyle yaşamı olumsuz etkilerken görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

SEFERLER İPTAL

Görüş mesafesinin kısıtlanması üzerine Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'ndan yapılması planlanan Ankara-Yüksekova ve Yüksekova-Ankara uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.