Yoğun sisten göz gözü görmüyor. Uçak seferleri iptal edildi
17.01.2026 11:37
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun sis nedeniyle Ankara-Yüksekova karşılıklı uçak seferleri iptal edildi.
Yüksekova'da yoğun sis etkili oluyor.
İlçe genelinde de sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran olumsuz hava nedeniyle yaşamı olumsuz etkilerken görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.
SEFERLER İPTAL
Görüş mesafesinin kısıtlanması üzerine Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'ndan yapılması planlanan Ankara-Yüksekova ve Yüksekova-Ankara uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.
Öte yandan, karayolları ve belediye ekipleri, ilçe merkezi ile ana yollarda kar küreme ve yol temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
Yetkililer sis, buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüleri ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.